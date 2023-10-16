«Лада» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 16 октября 2023. Гости победили со счетом 4:0.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В составе «Нефтехимика» дубль на счету защитника Лукаша Клока, вратарь Филипп Долганов отбил 22 броска.

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