«Торпедо» победило «Металлург», нижегородцы забросили 6 шайб за 8 минут

«Торпедо» дома обыграло «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:4.

У нижегородцев дубль оформил Андрей Белевич, по две передачи отдали Егор Виноградов и Кирилл Воронин. У «Магнитки» 2 (1+1) очка набрал Максим Карпов.

В начале второго периода хозяева уступали со счетом 0:2 и забросили шесть шайб за 8 минут. Всего во втором периоде команды забили 9 голов и установили рекорд КХЛ.

«Торпедо» набрало 63 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы прервали серию «Магнитки» из 4 побед подряд.

«Металлург» с 74 очками лидирует в турнирной таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 7:4 (0:0, 6:3, 1:1)

Голы: Зернов — 15 (мен.), 23:05 — 0:1. Карпов — 9 (мен.), 23:48 — 0:2. Летунов — 22 (бол., Кручинин), 24:13 — 1:2. Конюшков — 5 (бол., Артамонов, Гончарук), 27:44 — 2:2. Ларионов — 5 (Воронин, Линч), 28:39 — 3:2. Линч — 4 (Воронин), 30:28 — 4:2. Белевич — 7 (Виноградов), 31:12 — 5:2. Белевич — 8 (Виноградов, Бауи), 32:50 — 6:2. Еременко — 2 (Карпов, Акользин), 35:51 — 6:3. Ян — 10 (Фирстов), 40:33 — 7:3. Михайлис — 15 (Петунин, Еременко), 58:25 — 7:4.

Вратари: Гуска — Набоков (Подскребалин, 28:39, Набоков, 32:50).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (4+14+5) — 30 (12+10+8).

Судьи: Гамалей, Гашилов.

16 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный.