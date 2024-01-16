«Торпедо» победило «Металлург», нижегородцы забросили 6 шайб за 8 минут
«Торпедо» дома обыграло «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:4.
У нижегородцев дубль оформил Андрей Белевич, по две передачи отдали Егор Виноградов и Кирилл Воронин. У «Магнитки» 2 (1+1) очка набрал Максим Карпов.
В начале второго периода хозяева уступали со счетом 0:2 и забросили шесть шайб за 8 минут. Всего во втором периоде команды забили 9 голов и установили рекорд КХЛ.
«Торпедо» набрало 63 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы прервали серию «Магнитки» из 4 побед подряд.
«Металлург» с 74 очками лидирует в турнирной таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 7:4 (0:0, 6:3, 1:1)
Голы: Зернов — 15 (мен.), 23:05 — 0:1. Карпов — 9 (мен.), 23:48 — 0:2. Летунов — 22 (бол., Кручинин), 24:13 — 1:2. Конюшков — 5 (бол., Артамонов, Гончарук), 27:44 — 2:2. Ларионов — 5 (Воронин, Линч), 28:39 — 3:2. Линч — 4 (Воронин), 30:28 — 4:2. Белевич — 7 (Виноградов), 31:12 — 5:2. Белевич — 8 (Виноградов, Бауи), 32:50 — 6:2. Еременко — 2 (Карпов, Акользин), 35:51 — 6:3. Ян — 10 (Фирстов), 40:33 — 7:3. Михайлис — 15 (Петунин, Еременко), 58:25 — 7:4.
Вратари: Гуска — Набоков (Подскребалин, 28:39, Набоков, 32:50).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (4+14+5) — 30 (12+10+8).
Судьи: Гамалей, Гашилов.
16 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|53
|34
|19
|74
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|51
|31
|20
|66
|4
|Автомобилист
|53
|29
|24
|64
|5
|Лада
|53
|26
|27
|63
|6
|Трактор
|52
|28
|24
|61
|7
|Ак Барс
|51
|29
|22
|60
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|53
|21
|32
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Барыс
|51
|17
|34
|42
|12
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|34
|17
|72
|2
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|3
|Спартак
|53
|31
|22
|69
|4
|СКА
|51
|33
|18
|68
|5
|Торпедо
|51
|30
|21
|63
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|50
|26
|24
|56
|8
|Динамо Мн
|50
|23
|27
|51
|9
|Витязь
|51
|16
|35
|38
|10
|Куньлунь РС
|53
|16
|37
|38
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|16.01
|16:30
|
Барыс – Сал. Юлаев
|3 : 2 Б
|16.01
|19:00
|
Локомотив – Нефтехимик
|4 : 2
|16.01
|19:00
|
Торпедо – Металлург Мг
|7 : 4
|16.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|5 : 1
|16.01
|19:30
|
Спартак – Витязь
|2 : 1
|16.01
|19:30
|
Сочи – Ак Барс
|3 : 1