Матч «Торпедо» — «Металлург» побил два рекорда КХЛ

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Металлург» было побито два рекорда лиги.

Суммарно команды забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд, что стало новым рекордом Лиги. Предыдущий рекорд 15 минут и 41 секунда принадлежал матчу 31 августа 2017 года «Салават Юлаев» — «Сочи». Команды КХЛ впервые забросили девять шайб за один период.

Также, «Торпедо» забросило шесть шайб за 8 минут и 37 секунд, что является клубным рекордом и втором результатом в истории КХЛ. Рекорд был установлен «Салаватом Юлаевым» в том же матче с «Сочи» — 7 минут и 49 секунд.

На момент третьего периода счет в матче «Торпедо» — «Металлург» 7:3.