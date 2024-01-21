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Сегодня, 15:22

«Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» — ЦСКА.
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» дома одержало победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Денис Ян.

В основное время за нижегородцев отличились Максим Летунов и Игорь Ларионов.

Голом и результативной передачей за армейцев отметился Виталий Абрамов. Еще одну шайбу забросил Павел Карнаухов.

«Торпедо» (65 очков) после 53 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (59) после 53 игр идет седьмым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Абрамов — 12 (бол., Мамин, Каменев), 8:19 — 0:1. Карнаухов — 11 (Абрамов, Долженков), 24:40 — 0:2. Летунов — 23 (мен., Орлов), 33:48 — 1:2. Ларионов — 6 (Воронин, Орлов), 51:08 — 2:2. Ян — 11 (бол., Фирстов, Гончарук), 63:38 — 3:2.

Вратари: Гуска — Федотов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (9+11+8+5) — 30 (10+7+12+1).

Судьи: Кулаков, Морозов.

21 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Трактор 54 29 25 64
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9 Амур 52 21 31 51
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5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 52 27 25 61
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