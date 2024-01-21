«Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА
«Торпедо» дома одержало победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Денис Ян.
В основное время за нижегородцев отличились Максим Летунов и Игорь Ларионов.
Голом и результативной передачей за армейцев отметился Виталий Абрамов. Еще одну шайбу забросил Павел Карнаухов.
«Торпедо» (65 очков) после 53 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (59) после 53 игр идет седьмым на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Абрамов — 12 (бол., Мамин, Каменев), 8:19 — 0:1. Карнаухов — 11 (Абрамов, Долженков), 24:40 — 0:2. Летунов — 23 (мен., Орлов), 33:48 — 1:2. Ларионов — 6 (Воронин, Орлов), 51:08 — 2:2. Ян — 11 (бол., Фирстов, Гончарук), 63:38 — 3:2.
Вратари: Гуска — Федотов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (9+11+8+5) — 30 (10+7+12+1).
Судьи: Кулаков, Морозов.
21 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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|21.01
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Торпедо – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
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Нефтехимик – Адмирал
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