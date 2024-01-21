Потапов: «У «Ак Барса» к плей-офф КХЛ готовы полтора звена»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов оценил выступление «Ак Барса» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ текущего сезона.

«Нынешняя ситуация видится мне гораздо более сложной, чем прошлогодняя, возникшая перед возвращением Зинэтулы Билялетдинова. Cчитаю, что на данный момент в «Ак Барсе» к плей-офф готовы полтора звена — четвертое и половина третьего! Добавим сюда еще и вратаря Тимура Билялова, которого я уже не раз отмечал по ходу нынешнего сезона», — приводит «Спорт День за Днем» слова Потапова.

«Ак Барс» с 62 очками после 52 игр занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 21 января казанская команда сыграет против «Спартака».

В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.