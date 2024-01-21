Потапов: «У «Ак Барса» к плей-офф КХЛ готовы полтора звена»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов оценил выступление «Ак Барса» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ текущего сезона.
«Нынешняя ситуация видится мне гораздо более сложной, чем прошлогодняя, возникшая перед возвращением Зинэтулы Билялетдинова. Cчитаю, что на данный момент в «Ак Барсе» к плей-офф готовы полтора звена — четвертое и половина третьего! Добавим сюда еще и вратаря Тимура Билялова, которого я уже не раз отмечал по ходу нынешнего сезона», — приводит «Спорт День за Днем» слова Потапова.
«Ак Барс» с 62 очками после 52 игр занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 21 января казанская команда сыграет против «Спартака».
В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|55
|36
|19
|78
|2
|Авангард
|52
|36
|16
|75
|3
|Сал. Юлаев
|53
|33
|20
|70
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|55
|27
|28
|65
|6
|Трактор
|54
|29
|25
|64
|7
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
|3
|СКА
|53
|35
|18
|72
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|53
|15
|38
|36
Результаты / календарь
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23.01
24.01
25.01
26.01
|21.01
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|21.01
|14:30
|
Металлург Мг – Северсталь
|3 : 2
|21.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Амур
|3 : 2 ОТ
|21.01
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|- : -
|21.01
|17:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|21.01
|17:00
|
Ак Барс – Спартак
|- : -
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