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Сегодня, 15:02

Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков первым достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Евгений Бирюков.
Фото ХК «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков проводит свой 1000-й матч в КХЛ.

37-летний хоккеист попал в состав уфимцев на матч против «Амура» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Бирюков первым достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ. Из них он провел 822 матча в регулярных чемпионатах и 178 игр в плей-офф.

Ближайшие преследователи Бирюкова:

  • Вадим Шипачев («Ак Барс») — 968 матчей (810 в регулярках +158 в плей-офф)
  • Илья Каблуков («Динамо» М) — 947 (781+166)
  • Сергей Плотников (ЦСКА) — 870 (728+142)
  • Андрей Стась («Динамо» Мн) — 852 (754+98)
  • Кирилл Петров «(Ак Барс») — 840 (675+165)
Евгений Бирюков
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 54 35 19 76
2 Авангард 52 36 16 75
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Трактор 54 29 25 64
7 Ак Барс 52 30 22 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Амур 52 21 31 51
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 52 15 37 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 35 17 74
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 54 31 23 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 52 27 25 61
7 ЦСКА 52 27 25 58
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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