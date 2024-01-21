Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков первым достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков проводит свой 1000-й матч в КХЛ.

37-летний хоккеист попал в состав уфимцев на матч против «Амура» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Бирюков первым достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ. Из них он провел 822 матча в регулярных чемпионатах и 178 игр в плей-офф.

Ближайшие преследователи Бирюкова: