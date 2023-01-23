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Сегодня, 21:42

«Торпедо» одержало победу над ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» одержало победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе нижегородцев голами отметились нападающие Владислав Фирстов, Андрей Белевич и Сергей Гончарук, который поразил уже пустые ворота.

У москвичей единственная шайба на счету защитника Даррен Дитца, который отличился в меньшинстве.

«Торпедо» набрало 72 очка и занимает четвертое место в Западной конференции. ЦСКА остается на второй строчке (74 очка).

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
2
3
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Западная конференция И В П О
1 СКА 55 42 13 88
2 ЦСКА 52 34 18 74
3 Локомотив 55 32 23 72
4 Динамо М 54 32 22 72
5 Торпедо 53 33 20 70
6 Витязь 53 26 27 60
7 Спартак 54 24 30 55
8 Северсталь 54 21 33 54
9 Динамо Мн 54 21 33 53
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 55 33 22 70
2 Металлург 54 30 24 68
3 Автомобилист 53 30 23 68
4 Ак Барс 54 30 24 68
5 Авангард 53 31 22 66
6 Сал. Юлаев 54 27 27 63
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Амур 53 24 29 54
9 Нефтехимик 54 25 29 53
10 Барыс 56 24 32 53
11 Трактор 54 22 32 52
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Металлург – Барыс
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Трактор – Ак Барс
 1 : 4
23.01 19:00
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