«Торпедо» одержало победу над ЦСКА

«Торпедо» одержало победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе нижегородцев голами отметились нападающие Владислав Фирстов, Андрей Белевич и Сергей Гончарук, который поразил уже пустые ворота.

У москвичей единственная шайба на счету защитника Даррен Дитца, который отличился в меньшинстве.

«Торпедо» набрало 72 очка и занимает четвертое место в Западной конференции. ЦСКА остается на второй строчке (74 очка).