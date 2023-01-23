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Сегодня, 21:20

Билялетдинов может остаться главным тренером «Ак Барса» в следующем сезоне

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Зинэтула Билялетдинов.
Фото ХК «Ак Барс»

По данным «СЭ», Зинэтула Билялетдинов может остаться главным тренером «Ак Барса» в сезоне-2023/24.

Ранее клуб и сам 67-летний специалист рассматривали текущий вариант его работы как временный — планировалось, что казанцы найдут на новый чемпионат другого тренера.

Теперь же возможен вариант, при котором Билялетдинов продолжит работу на нынешней должности.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту Олега Знарка.

КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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