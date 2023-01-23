Билялетдинов может остаться главным тренером «Ак Барса» в следующем сезоне
По данным «СЭ», Зинэтула Билялетдинов может остаться главным тренером «Ак Барса» в сезоне-2023/24.
Ранее клуб и сам 67-летний специалист рассматривали текущий вариант его работы как временный — планировалось, что казанцы найдут на новый чемпионат другого тренера.
Теперь же возможен вариант, при котором Билялетдинов продолжит работу на нынешней должности.
Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту Олега Знарка.
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|Динамо М
|54
|32
|22
|72
|5
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|33
|20
|70
|6
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|53
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|27
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|7
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|24
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|27
|60
|8
|Амур
|53
|24
|29
|54
|9
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|10
|Барыс
|56
|24
|32
|53
|11
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|54
|22
|32
|52
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28.01
|23.01
|15:30
|
Сибирь – Амур
|4 : 6
|23.01
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 1 ОТ
|23.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|1 : 4
|23.01
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
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