Томи Лямся: «Сказал игрокам, что это лишь первый матч»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

— Что сейчас сказали игрокам?

— Это был лишь первый матч.

— Как поступите с Метсолой? Дадите ли ему отдохнуть следующий матч?

— Посмотрим, у нас есть два полноценных дня, чтобы принять решение.

Вторая игра серии состоится в Казани 19 марта, начало — в 19.30 (мск).

(Артур Хайруллин)