Томи Лямся: «Сказал игрокам, что это лишь первый матч»
22:06
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.
— Что сейчас сказали игрокам?
— Это был лишь первый матч.
— Как поступите с Метсолой? Дадите ли ему отдохнуть следующий матч?
— Посмотрим, у нас есть два полноценных дня, чтобы принять решение.
Вторая игра серии состоится в Казани 19 марта, начало — в 19.30 (мск).
(Артур Хайруллин)
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