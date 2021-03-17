ЦСКА в первом матче серии проиграл «Локомотиву»
21:55
В первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу ярославцев.
В середине третьего периода Егор Коршков открыл счет во встрече. На последней минуте третьего периода Михаил Беляев увеличил преимущество «Локомотива». Голкипер ярославцев Эдди Паскуале оформил шат-аут.
Хоккей
КХЛ
1/2 финала конференций
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Коршков — 1 (Ткачев, Петерссон), 49:31 — 0:1. Беляев — 2 (п.в.), 59:29 — 0:2.
Вратари: Юханссон (58:06 — 59:29) — Паскуале.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (5+11+9) — 26 (10+8+8).
Судьи: Оленин, Сергеев.
17 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 0-1.
43
Зачет
vs
7
Офсайд
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