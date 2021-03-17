ЦСКА в первом матче серии проиграл «Локомотиву»

В первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу ярославцев.

В середине третьего периода Егор Коршков открыл счет во встрече. На последней минуте третьего периода Михаил Беляев увеличил преимущество «Локомотива». Голкипер ярославцев Эдди Паскуале оформил шат-аут.

Хоккей

КХЛ

1/2 финала конференций

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Коршков — 1 (Ткачев, Петерссон), 49:31 — 0:1. Беляев — 2 (п.в.), 59:29 — 0:2.

Вратари: Юханссон (58:06 — 59:29) — Паскуале.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (5+11+9) — 26 (10+8+8).

Судьи: Оленин, Сергеев.

17 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 0-1.