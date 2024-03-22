Терещенко — об уходе Билялетдинова: «Он великий тренер и всем все уже давно доказал»
Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение Зинэтулы Билялетдинова покинуть пост главного тренера «Ак Барса».
«Что-то у него не получилось, это правда. Но он великий тренер и всем все уже давно доказал. Я считаю, что его уход — это взвешенное и нормальное решение. Давайте скажем, что он дает дорогу молодым», — сказал Терещенко «СЭ».
Также Терещенко поделился мнением, на какой должности Зинэтула Билялетдинов может продолжить работу в хоккее.
«Я думаю, что его следующей работой может стать роль советника. Не думаю, что он решит стать функционером. Все-таки Зинэтула уже в возрасте, и те же перелеты серьезно сказываются на здоровье, уж поверьте. Ну а нам остается только ожидать, когда и какое решение примет Зинэтула Хайдярович», — добавил Терещенко.
Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2023 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4). В нынешнем розыгрыше плей-офф казанский клуб проиграл в первом раунде «Автомобилисту» со счетом 1-4.
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СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
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|
Металлург Мг - Спартак
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|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
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|
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|1/4 финала конференции
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Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
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Авангард - Лада
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Спартак - Северсталь
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|
Локомотив - ЦСКА
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Ак Барс - Автомобилист
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|
Сал. Юлаев - Трактор
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|22.03
|17:00
|
Трактор – Динамо М
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|22.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
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