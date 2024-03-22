«Трактор» сыграет с «Динамо» в четверотом матче второго раунда плей-офф КХЛ в пятницу, 22 марта. Встреча пройдет на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова в Челябинске. Начало — 17:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Динамо» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за игрой можно в прямом эфире на официальном сайте КХЛ и канале КХЛ ТВ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 также транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Трактор» выиграл третий матч кряду (3-0) и теперь находится в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

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