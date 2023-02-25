Терехов: «С самого детства смотрел по телевизору, как Зарипов кубки поднимал»
Нападающий «Ак Барса» Семен Терехов после поражения от «Металлурга» (3:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ рассказал, что Данис Зарипов был его кумиром.
— Конечно, Зарипов кумир, — цитирует Metaratings.ru Терехова. — С самого детства смотрел по телевизору, как он кубки поднимал. А здесь в одной раздевалке хоть и немного, но побыл с ним. И попасть на такой матч с ним это очень приятно, хоть и плохо закончилось.
— Какие советы давал?
— Разговаривали с ним, не буду рассказывать.
— Но все-таки?
— Выполнять установку тренера, поменьше ошибок. Но в остальном между нами останется. Ещё? Если идешь в обводку, то должен быть уверен в себе. И должен нести ответственность за свои действия.
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