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Сегодня, 01:31

Коростелев — о первом хет-трике в карьере: «Несколько лет ждал этого»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев после победы над «Ак Барсом» (6:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ поделился эмоциями от своего первого в карьере хет-трика.

«100 процентов важная победа для нашей команды. Одна игра в регулярке и на этом надо строить основу для плей-офф. Да, без сомнений очень приятно оформить первый хет-трик. Несколько лет ждал этого. Опять же правильно сказали, что победа в первую очередь сегодня. Так что строим на этом. Посвящу его всем партнерам по команде. Главное, чтобы команда побеждала», — цитирует Metaratings.ru Коростелева.

«Ак Барс» с 89 очками лидирует в Восточной конференции. «Металлург» идет на 5-й строчке — 82 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/korostelev-o-pervom-khet-trike-v-kkhl-bez-somnenii-ochen-priyatno-neskolko-let-zhdal-etogo-230628/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Никита Коростелев
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