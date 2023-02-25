Коростелев — о первом хет-трике в карьере: «Несколько лет ждал этого»
Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев после победы над «Ак Барсом» (6:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ поделился эмоциями от своего первого в карьере хет-трика.
«100 процентов важная победа для нашей команды. Одна игра в регулярке и на этом надо строить основу для плей-офф. Да, без сомнений очень приятно оформить первый хет-трик. Несколько лет ждал этого. Опять же правильно сказали, что победа в первую очередь сегодня. Так что строим на этом. Посвящу его всем партнерам по команде. Главное, чтобы команда побеждала», — цитирует Metaratings.ru Коростелева.
«Ак Барс» с 89 очками лидирует в Восточной конференции. «Металлург» идет на 5-й строчке — 82 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
|25.02
|10:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|25.02
|17:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
Новости