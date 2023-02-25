Журавлев: «Проводили Зарипова поражением — это не очень хорошо»

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев отметил, что поражение от «Металлурга» (3:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — плохой результат для прощального матча Даниса Зарипова.

«Проиграли, значит плохой результат. То, что Зарипова проводили таким результатом — это не очень хорошо. Данис — профессионал своего дела. Пять кубков — этим реально все сказано. Большое спасибо ему, что играл с нами. Очень приятно. Зарипов всегда советами помогал. Игровые ситуации разные бывают. Подсказывал, как правильно действовать», — цитирует Metaratings.ru Журавлева.

В текущем сезоне 41-летний Зарипов провел 14 матчей за «Ак Барс», в которых отдал три голевые передачи.