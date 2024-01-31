Тамбиев рассказал, что переговоры о новом контракте с «Адмиралом» начались три месяца назад
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о ходе переговоров с клубом относительно продления контракта.
«Сами переговоры шли недолго, мы обсуждали с губернатором Олегом Николаевичем Кожемяко, спасибо ему за доверие, за мудрость в этом решении, что доверяют тренеру в условиях не столь удачного сезона. Наверное, он видит какую-то перспективу. Первый раз мы коснулись этой темы месяца три назад, понимали, что было много причин и обстоятельств не очень удачной игры «Адмирала». Олег Николаевич с пониманием вошел в ситуацию, что много факторов повлияло на результат «Адмирала» в этом сезоне, объективных, необъективных, и что этот сезон очень сложный для «Адмирала», — приводит ТАСС слова тренера.
31 января стало известно, что «Адмирал» продлил контракт с Тамбиевым до 2026 года.
53-летний специалист возглавляет «Адмирал» с ноября 2021 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф в сезоне-2022/23, дойдя до второго раунда, где уступила «Ак Барсу».
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