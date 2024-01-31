31 января «Трактор» на территории ледовой арены имени Валерия Константиновича Белоусова в Челябинске примет екатеринбургский «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Трактор» — «Автомобилист» пройдет в прямом эфире на канале KHL Prime, на официальной сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 16.50 мск. Следить за ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Автомобилист» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Трактор» под руководством Алексея Заварухина набрал 70 очков, занимая четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции после 57 матчей. «Автомобилист» тренера Николая Заварухина располагается на шестой строчке с 70 очками после 58 встреч.

В последний раз команды встречались 3 января 2024 года. Тогда челябинцы в гостях обыграл «Автомобилист» со счетом 3:2 ОТ.

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