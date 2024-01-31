Потапов: «Не понимаю, почему столько шумихи вокруг Мичкова»
Потапов не понимает, почему много шумихи вокруг Мичкова
Бывший нападающий «Авангарда» и «Трактора» Алексей Потапов в эфире «СЭ» поделился мнением о нападающем «Сочи» Матвее Мичкове.
— Не понимаю, почему столько шумихи вокруг Мичкова. В его возрасте мне больше нравился Кравцов, когда он только заходил в молодежку. И Хартли его отмечал, в раздевалке «Авангарда» об этом говорил. Мичков был лидером в МХЛ, но не всегда получается стать им в КХЛ. И ребята в команде просили его немного по-другому себя вести, — сказал Потапов.
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