Потапов: «Не понимаю, почему столько шумихи вокруг Мичкова»

Бывший нападающий «Авангарда» и «Трактора» Алексей Потапов в эфире «СЭ» поделился мнением о нападающем «Сочи» Матвее Мичкове.

— Не понимаю, почему столько шумихи вокруг Мичкова. В его возрасте мне больше нравился Кравцов, когда он только заходил в молодежку. И Хартли его отмечал, в раздевалке «Авангарда» об этом говорил. Мичков был лидером в МХЛ, но не всегда получается стать им в КХЛ. И ребята в команде просили его немного по-другому себя вести, — сказал Потапов.