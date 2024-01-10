Тамбиев — о серии поражений «Адмирала»: «Немного удача отворачивается, хладнокровия не хватает»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что доволен командой, несмотря на поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Авангарда» (1:2).
Команда Тамбиева проиграла оба матча омской команде во Владивостоке. 8 января «Адмирал» уступил «Авангарду» в овертайме со счетом 1:2.
«Все понравилось, кроме счета и реализации моментов. По такой игре мне не в чем упрекнуть хоккеистов, они боролись до конца и заслужили этот гол в концовке. Немножко удача отворачивается, немножко хладнокровия не хватает. А так доволен командой. Выпустили защитника Никитина, потому что это тот игрок, который умеет обращаться с шайбой, нам нужно было добавить в игре на синей линии. Он помог нам в доставке шайбы до вратаря, это праворукий защитник с резким броском, плюс свежий. Ситуация требовала того, что нам нужно было что-то усилить на синей линии. Шулак болеет, а у нас не так много защитников, которые могут доставить шайбу до вратаря», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.
«Адмирал» занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 48 матчах.
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|7
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|48
|23
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|47
|21
|26
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|48
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|36
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|36
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|10.01
|12:00
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Амур – Сибирь
|1 : 4
|10.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|1 : 2
|10.01
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|
Витязь – СКА
|- : -