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Сегодня, 17:21

Тамбиев — о серии поражений «Адмирала»: «Немного удача отворачивается, хладнокровия не хватает»

Алина Савинова
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что доволен командой, несмотря на поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Авангарда» (1:2).

Команда Тамбиева проиграла оба матча омской команде во Владивостоке. 8 января «Адмирал» уступил «Авангарду» в овертайме со счетом 1:2.

«Все понравилось, кроме счета и реализации моментов. По такой игре мне не в чем упрекнуть хоккеистов, они боролись до конца и заслужили этот гол в концовке. Немножко удача отворачивается, немножко хладнокровия не хватает. А так доволен командой. Выпустили защитника Никитина, потому что это тот игрок, который умеет обращаться с шайбой, нам нужно было добавить в игре на синей линии. Он помог нам в доставке шайбы до вратаря, это праворукий защитник с резким броском, плюс свежий. Ситуация требовала того, что нам нужно было что-то усилить на синей линии. Шулак болеет, а у нас не так много защитников, которые могут доставить шайбу до вратаря», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

«Адмирал» занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 48 матчах.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/10/525927.html
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 48 32 16 67
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Ак Барс 48 28 20 58
7 Лада 50 24 26 58
8 Сибирь 50 22 28 53
9 Амур 48 21 27 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 48 14 34 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 48 15 33 36
11 Сочи 50 14 36 34
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