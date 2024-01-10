Кривокрасов: «Сегодня мы добавили в движении, чего нам не хватало в первом матче с «Амуром»

И.о. главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал первую победу в сезоне над «Амуром» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:1).

«Сегодня мы добавили в движении, чего нам не хватало в первом матче. Тогда вроде вышли на первый период заряженными, но после первого гола что-то пошло не так. Считаю, что парни чуть-чуть сбавили в темпе, движении, настрое. Не знаю почему, бывают такие игры, можно ли такое контролировать — не знаю. Но молодцы, что собрались на вторую игру, понимали ее важность и смогли преодолеть соперника. И вратарь сыграл хорошо, и вся команда была цельная, не было дырок сегодня. И большинство, и меньшинство хорошо сыграли. Все молодцы», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Сибирь» набрала 53 очка в 50 матчах и занимает восьмое место на «Востоке». «Амур» с 50 баллами идет девятым в турнирной таблице.

12 января клуб из Новосибирска на выезде сыграет против «Адмирала». Хабаровская команда в этот же день примет «Авангард».