Тамбиев: «Впервые при мне «Адмирал» забросил шесть шайб, но два пропущенных гола — это много»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Спартаком» (6:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Доволен, что удалось одержать первую победу в сезоне. При хорошей, качественной игре в атаке порадовала реализация моментов. В матче против ЦСКА мало что получалось, это и игрой-то назвать сложно. С «Витязем» мы уже создавали моменты, но не забивали. Видно было, что ребята нервничали из-за этого. Разбирали «Спартак», понимали, что это команда атаки, что надо делать акцент на свои разящие контратаки. В первом периоде делали не все правильно, но сделали определенные выводы и в перерыве направили ребят в нужную сторону. Они прислушались, спасибо им за это.
Разбирали ли отдельно игру тройки Морозова? Честно — нет. Я знал о статистике этих игроков, но ребятам не говорил, акцент делали на своих действиях и организации игры. Эта тройка у «Спартака» шикарная. Но у них все четыре тройки — играющие, с высоким хоккейным интеллектом. Кажется, впервые при мне «Адмирал» забросил шесть шайб, но меня гораздо больше интересует игра в обороне. Два пропущенных гола — это много!» — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.
«Адмирал» одержал первую победу в сезоне КХЛ-2023/24 и поднялся на восьмое место «Востока» (3 очка). «Спартак» расположился на шестой строчке «Запада» (4 очка).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|5
|СКА
|4
|2
|2
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|8
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|10
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|2
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|3
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|4
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|9.09
|13:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|9.09
|16:30
|
Лада – Амур
|- : -
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -