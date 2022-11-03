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Сегодня, 10:31

Сушинский: «Особых изменений в игре «Авангарда» после отставки Рябыкина я пока не заметил»

Мария Гусева
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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о назначении Михаила Кравеца исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда».

«Почему Кравец до сих пор исполняющий обязанности главного тренера? Не знаю. Но неужели вы думаете, что «Авангарду» есть на кого его поменять? Вряд ли. В клубе ждут, что кто-то освободится? Этот вопрос лучше адресовать туда. Но мне кажется, назначение Кравеца помощником Рябыкина изначально было сделано как раз для того, чтобы он стал главным тренером, — цитирует Betonmobile Сушинского. — Мне всегда интересно смотреть матчи «Авангарда», независимо от того, кто там главный тренер. Особых изменений в игре команды после отставки Рябыкина я пока не заметил. Пошли победы? Это логично, команда отдохнула после длительной выездной серии и провела несколько матчей на родном льду».

Рябыкин официально покинул пост главного тренера «Авангарда» 10 октября. Исполняющим обязанности был назначен Михаил Кравец.

«Авангард» набрал 25 очков в 25 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока».

Источник: https://betonmobile.ru/sushinskiy-porassuzhdal-pochemu-kravets-ostaetsya-ispolnyayushhim-obyazannosti-glavnogo-trenera-avangarda
Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
Михаил Кравец
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