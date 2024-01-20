Сушинский: «Хоккеистов невозможно перепить, потому что мы в отличие от футболистов вообще не пьем»

Чемпион мира 2008 года в составе сборной России Максим Сушинский ответил бывшему футболисту Владиславу Радимову, который на YouTube заявил, что хоккеистов невозможно перепить.

«Полностью согласен с Радимовым. Действительно, нас невозможно перепить, потому что мы, хоккеисты, в отличие от футболистов вообще не пьем, ха-ха! Всем известно, что они любители выпить да побольше», — цитирует Sport24 Сушинского.

49-летний хоккеист завершил карьеру в 2013 году. Он выступал за «Авангард», «Салават Юлаев», «Динамо», «Металлург» и «Миннесоту».