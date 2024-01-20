Чернышов заявил, что для «Динамо» важнее выиграть Кубок Гагарина, чем первое место в регулярке
Нападающий «Динамо» Игорь Чернышов назвал главную цель московской команды в нынешнем сезоне.
«У нас очень сильная команда. Она может обыграть любого соперника. Поэтому смотрим не на другие команды, а стараемся отталкиваться от своей игры. И с ее помощью — как можно выше закончить в регулярке и как можно дальше пройти в плей-офф. Не скажу, что у нас стоит задача занять первое место в регулярке. У нас задача выиграть Кубок. А чтобы идти к задаче победить в Кубке Гагарина, надо побеждать в каждом матче. Если будем побеждать в каждом матче, мы, само собой, выйдем на первое место в регулярке. То есть тут все взаимосвязано. В общем, мы должны правильно играть, показывать классный хоккей и побеждать», — приводит слова Чернышова «Известия».
После 52 матчей «Динамо» занимает третью строчку в Западной Конференции, набрав 72 очка.
20 января «Динамо» встретится с минским «Динамо». Московский клуб может выйти в плей-офф, если не проиграет минчанам в основное время или «Витязь» проиграет «Ладе».
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Динамо М – Динамо Мн
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