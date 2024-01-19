Жамнов — о результатах «Спартака»: «Уныния нет, команда играла хорошо»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру команды в матче с «Авангардом» (1:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«У меня к игрокам претензий нет, ни по самоотдаче, ни по игре. Ясно, что у нас свои проблемы, но они в прошлом, парни бились, полностью отдавались. Где-то не хватило мастерства в концовке в завершающей стадии. Ну и второй и третий гол в наши ворота — чисто наши ошибки. Ошибаются все, просто соперник использовал эти ошибки, а мы нет. Уныния нет, команда играла хорошо. Не скажу, что был какой-то фон усталости. Это качество принятия решений в той или иной ситуации», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.
«Спартак» с 69 очками в 54 играх занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В последних пяти матчах команда 1 раз одержала победу и 4 раза проиграла.
21 января красно-белые сыграет на выезде с «Ак Барсом».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|54
|35
|19
|76
|2
|Авангард
|52
|36
|16
|75
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Амур
|52
|21
|31
|51
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|СКА
|53
|35
|18
|72
|3
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 2
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|0 : 3
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|3 : 2 ОТ
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|1 : 3
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|3 : 1