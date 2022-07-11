Сушинский назвал правильным решение Квартальнова сделать паузу в работе

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о встрече с Дмитрием Квартальновым.

«Естественно, расспросил Квартальнова о перспективах, — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru. — Но Дмитрий отметил, что ему хочется отдохнуть и перезагрузиться. И, мне кажется, это правильное решение в его ситуации — отдал много сил в Казани, но результата так и не добился. Поэтому, наверное, надо что-то переосмыслить, посмотреть на себя и на нынешний хоккей со стороны, постараться найти ошибки, которые допустил. Пауза для тренера — это глоток свежего воздуха и точка для начала дальнейшего роста.

Нет, про сроки Квартальнов ничего не говорил. Но тут уж все зависит от конкретного человека — кому-то нужна пауза в неделю, а кому-то — в годы. Вот мне, например, чтобы прийти в себя, нужна неделя. Как у Дмитрия — не знаю, поэтому варианты могут быть разные. Он может возглавить кого-то по ходу чемпионата, а может и отдыхать до конца сезона. Я не удивлюсь любому развитию событий».

Квартальнов возглавлял «Ак Барс» с мая 2019 года. 11 апреля казанский клуб объявил о расторжении контракта с 56-летним специалистом и его тренерским штабом.