Радулов с семьей приехал в Казань: очередной спойлер от «Ак Барса»

«Ак Барс» сообщил о прибытии семьи Радуловых в Казань

«Ак Барс» анонсировал подписание контракта с нападающим Александром Радуловым.

Клуб опубликовал в своем официальном Telegram-канале фотографию 36-летнего хоккеиста с семьей.

«Встречаем семью Радуловых в Казани», — говорится в публикации.

31 мая агент Радулова Юрий Николаев подтвердил, что нападающий подписал контракт с казанским клубом на два года. По информации «СЭ», хоккеист может заработать в Казани до 150 миллионов рублей.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).