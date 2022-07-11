«Барыс» сохранил в команде канадского нападающего Вея

«Барыс» заключил соглашение с канадским нападающим Линденом Веем, информирует пресс-служба клуба. Ранее «СЭ» сообщал, что казахстанский клуб планирует подписать новый контракт с форвардом.

Новое соглашение игрока с «Барысом» рассчитано до 30 апреля 2023 года.

В минувшем сезоне КХЛ Вей провел за команду 25 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал девять результативных передач.

Также в КХЛ 30-летний канадец выступал за ЦСКА и СКА. Всего на его счету в лиге 240 матчей и 191 (57+134) очко.