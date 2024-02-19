Старков оценил игру СКА в этом сезоне КХЛ
Нападающий СКА Степан Старков поделился мнением об игре команды в этом сезоне КХЛ.
— СКА идет на первом месте в таблице регулярного чемпионата КХЛ. Цель защитить Кубок Континента сейчас главная на концовку регулярки? Или уже больше идет подготовка к плей-офф?
— Конечно, основная цель — это Кубок Гагарина. Но Кубок Континента никто не отменял. Это тоже крутой трофей. Всегда хочется быть во всем первыми.
— Сейчас по таблице СКА в первом раунде плей-офф выходит на минское «Динамо». Есть ли для вас разница в том, с кем начинать розыгрыш Кубка Гагарина?
— В плей-офф любой соперник хороший. Будем готовиться к тому, на кого попадем. Минское «Динамо» — хорошая команда, как и все, которые выйдут в плей-офф, — цитирует Старкова «Спорт Жень за Днем».
СКА лидирует в Западной конференции, набрав в 63 матчах 89 очков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|64
|42
|22
|88
|2
|Металлург Мг
|64
|40
|24
|87
|3
|Сал. Юлаев
|64
|40
|24
|85
|4
|Ак Барс
|64
|39
|25
|80
|5
|Автомобилист
|65
|35
|30
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|65
|26
|39
|66
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|45
|20
|93
|2
|Динамо М
|64
|42
|22
|90
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|64
|35
|29
|78
|6
|Торпедо
|65
|34
|31
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|64
|19
|45
|45
|19.02
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|19.02
|19:30
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|- : -
|19.02
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -