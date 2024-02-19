Старков оценил игру СКА в этом сезоне КХЛ

Нападающий СКА Степан Старков поделился мнением об игре команды в этом сезоне КХЛ.

— СКА идет на первом месте в таблице регулярного чемпионата КХЛ. Цель защитить Кубок Континента сейчас главная на концовку регулярки? Или уже больше идет подготовка к плей-офф?

— Конечно, основная цель — это Кубок Гагарина. Но Кубок Континента никто не отменял. Это тоже крутой трофей. Всегда хочется быть во всем первыми.

— Сейчас по таблице СКА в первом раунде плей-офф выходит на минское «Динамо». Есть ли для вас разница в том, с кем начинать розыгрыш Кубка Гагарина?

— В плей-офф любой соперник хороший. Будем готовиться к тому, на кого попадем. Минское «Динамо» — хорошая команда, как и все, которые выйдут в плей-офф, — цитирует Старкова «Спорт Жень за Днем».