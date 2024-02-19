Билялов, Пыленков, Барулин и Бучельников признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших хоккеистов 23-й недели в четырех номинациях. На прошлой неделе было проведено 33 матча.

Среди голкиперов лучшим стал хоккеист «Ак Барса» Тимур Билялов, одержавший две победы в двух матчах недели. Он признан лучшим в восьмой раз в карьере.

Лучшим защитником признан игрок московского «Динамо» Даниил Пыленков, набравший 4 (1+3) очка с показателем полезности «+2» в трех матчах недели.

Впервые в карьере лучшим форвардом стал игрок «Амура» Владислав Барулин, в активе которого 7 (3+4) очков с показателем полезности «+7» в четырех матчах недели.

Лучшим новичком стал нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников, набравший 5 (1+4) очков в четырех матчах недели.

Лидером Восточной конференции является «Авангард», у которого 88 очков в 65 матчах. На «Западе» первое место занимает СКА, набравший 93 балла в 65 играх.

Полностью таблицу КХЛ можно посмотреть на сайте «СЭ».