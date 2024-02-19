Билялов, Пыленков, Барулин и Бучельников признаны лучшими игроками недели в КХЛ
КХЛ определила лучших хоккеистов 23-й недели в четырех номинациях. На прошлой неделе было проведено 33 матча.
Среди голкиперов лучшим стал хоккеист «Ак Барса» Тимур Билялов, одержавший две победы в двух матчах недели. Он признан лучшим в восьмой раз в карьере.
Лучшим защитником признан игрок московского «Динамо» Даниил Пыленков, набравший 4 (1+3) очка с показателем полезности «+2» в трех матчах недели.
Впервые в карьере лучшим форвардом стал игрок «Амура» Владислав Барулин, в активе которого 7 (3+4) очков с показателем полезности «+7» в четырех матчах недели.
Лучшим новичком стал нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников, набравший 5 (1+4) очков в четырех матчах недели.
Лидером Восточной конференции является «Авангард», у которого 88 очков в 65 матчах. На «Западе» первое место занимает СКА, набравший 93 балла в 65 играх.
Полностью таблицу КХЛ можно посмотреть на сайте «СЭ».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|64
|42
|22
|88
|2
|Металлург Мг
|64
|40
|24
|87
|3
|Сал. Юлаев
|64
|40
|24
|85
|4
|Ак Барс
|64
|39
|25
|80
|5
|Автомобилист
|65
|35
|30
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|65
|26
|39
|66
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|45
|20
|93
|2
|Динамо М
|64
|42
|22
|90
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|64
|35
|29
|78
|6
|Торпедо
|65
|34
|31
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|64
|19
|45
|45
|19.02
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|19.02
|19:30
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|- : -
|19.02
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -