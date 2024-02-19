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Сегодня, 12:20

Билялов, Пыленков, Барулин и Бучельников признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Виктория Кравченко
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Тимур Билялов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

КХЛ определила лучших хоккеистов 23-й недели в четырех номинациях. На прошлой неделе было проведено 33 матча.

Среди голкиперов лучшим стал хоккеист «Ак Барса» Тимур Билялов, одержавший две победы в двух матчах недели. Он признан лучшим в восьмой раз в карьере.

Лучшим защитником признан игрок московского «Динамо» Даниил Пыленков, набравший 4 (1+3) очка с показателем полезности «+2» в трех матчах недели.

Впервые в карьере лучшим форвардом стал игрок «Амура» Владислав Барулин, в активе которого 7 (3+4) очков с показателем полезности «+7» в четырех матчах недели.

Лучшим новичком стал нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников, набравший 5 (1+4) очков в четырех матчах недели.

Лидером Восточной конференции является «Авангард», у которого 88 очков в 65 матчах. На «Западе» первое место занимает СКА, набравший 93 балла в 65 играх.

Полностью таблицу КХЛ можно посмотреть на сайте «СЭ».

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/02/19/527875.html
Константин Барулин
Тимур Билялов
КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 64 42 22 88
2 Металлург Мг 64 40 24 87
3 Сал. Юлаев 64 40 24 85
4 Ак Барс 64 39 25 80
5 Автомобилист 65 35 30 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 65 26 39 66
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 45 20 93
2 Динамо М 64 42 22 90
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 64 35 29 78
6 Торпедо 65 34 31 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 65 22 43 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 64 19 45 45
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Динамо М – Сал. Юлаев
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