«Металлург» и «Ак Барс» в понедельник, 19 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Металлург» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Металлург» набрал 87 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Ак Барса» 80 баллов, команда находится на 4-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона