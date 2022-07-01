Разин рассказал, как будут проходить предсезонные сборы «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о планах на предстоящий тренировочный сбор команды. До сбора команды осталось 2 недели. Тренер отметил, что на данный момент игроки занимаются самостоятельно.

«Этот отрезок будет называться «ударный цикл»! Он самый сложный и тяжелый для хоккеистов во всём сезоне. На этот этап мы берем семь пятерок и трех вратарей. 20-го и 24-го запланированы две двусторонки. По итогам этого сбора (не игр) в Минск едут шесть пятерок.

Белорусский отрезок называется «технико-тактический». Первый сбор — работа над физикой, второй — над техникой и тактикой. Оттачиваем все это в играх в Минске и Уфе. Эта поездка будет очень длительная, поэтому по ее окончании ребята получат три выходных. Кто-то поедет к женам, кто-то к подругам», — написал тренер в Telegram-канале.

«Северсталь» стала лучшим клубом Лиги по стоимости спортивного результата, в том числе, благодаря главному тренеру, который выполняет еще и некоторые функции генерального менеджера.