Стала известна причина задержания полицией вратаря ЦСКА Федотова в Санкт-Петербурге

Выяснилось, по какой причине задержан голкипер «Филадельфии» и сборной России Иван Федотов. Сегодня, 1 июля, хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.

По данным Telegram-канала Baza, вратарь подозревается в уклонении от службы в армии.

В завершившемся сезоне Федотов играл за московский ЦСКА и стал лучшим голкипером КХЛ. В его активе 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Кроме того, он провел 22 матча в плей-офф и сыграл один матч на ноль.