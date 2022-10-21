Стали известны 12 участников Матча Звезд КХЛ, выбранных журналистами
Представители СМИ выбрали игроков на Матч Звезд КХЛ-2022, сообщает официальный сайт лиги.
Дивизион Боброва
Нападающие: Алексей Кручинин («Торпедо», дебютант); Дамир Жафяров (СКА, дебютант);
Защитник: Егор Савиков («Спартак», дебютант).
Дивизион Тарасова
Нападающие: Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск, дебютант); Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», второй Матч Звезд); Максим Шалунов («Локомотив», второй Матч Звезд).
Дивизион Харламова
Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист», третий Матч Звезд); Павел Порядин («Нефтехимик», второй Матч Звезд); Николай Голдобин («Металлург», дебютант).
Дивизион Чернышева
Нападающие: Ярослав Лихачев («Амур», дебютант); Александр Шаров («Сибирь», дебютант);
Защитник: Либор Шулак («Адмирал», дебютант).
Ранее определились первые 16 участников по итогам голосования болельщиков.
Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой.
Каждая команда будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.
Матч Звезд КХЛ-2022 пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|20
|18
|2
|37
|2
|Локомотив
|20
|13
|7
|29
|3
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|4
|ЦСКА
|19
|12
|7
|27
|5
|Торпедо
|20
|12
|8
|25
|6
|Витязь
|21
|10
|11
|24
|7
|Спартак
|21
|9
|12
|23
|8
|Северсталь
|21
|9
|12
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|21
|8
|13
|19
|11
|Сочи
|19
|3
|16
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|20
|13
|7
|29
|2
|Автомобилист
|20
|14
|6
|29
|3
|Сал. Юлаев
|20
|12
|8
|27
|4
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|20
|9
|11
|20
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|20
|6
|14
|15
|21.10
|12:30
|
Адмирал – Спартак
|- : -
|21.10
|16:30
|
Барыс – Металлург
|- : -
|21.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь
|- : -
|21.10
|19:30
|
ЦСКА – Автомобилист
|- : -