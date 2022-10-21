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Сегодня, 13:08

Стали известны 12 участников Матча Звезд КХЛ, выбранных журналистами

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Представители СМИ выбрали игроков на Матч Звезд КХЛ-2022, сообщает официальный сайт лиги.

Дивизион Боброва

Нападающие: Алексей Кручинин («Торпедо», дебютант); Дамир Жафяров (СКА, дебютант);

Защитник: Егор Савиков («Спартак», дебютант).

Дивизион Тарасова

Нападающие: Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск, дебютант); Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», второй Матч Звезд); Максим Шалунов («Локомотив», второй Матч Звезд).

Дивизион Харламова

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист», третий Матч Звезд); Павел Порядин («Нефтехимик», второй Матч Звезд); Николай Голдобин («Металлург», дебютант).

Дивизион Чернышева

Нападающие: Ярослав Лихачев («Амур», дебютант); Александр Шаров («Сибирь», дебютант);

Защитник: Либор Шулак («Адмирал», дебютант).

Ранее определились первые 16 участников по итогам голосования болельщиков.

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой.

Каждая команда будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.

Матч Звезд КХЛ-2022 пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/21/504167.html
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1 СКА 20 18 2 37
2 Локомотив 20 13 7 29
3 Динамо М 21 13 8 29
4 ЦСКА 19 12 7 27
5 Торпедо 20 12 8 25
6 Витязь 21 10 11 24
7 Спартак 21 9 12 23
8 Северсталь 21 9 12 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 21 8 13 19
11 Сочи 19 3 16 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 20 13 7 29
2 Автомобилист 20 14 6 29
3 Сал. Юлаев 20 12 8 27
4 Барыс 20 11 9 23
5 Ак Барс 19 9 10 22
6 Сибирь 21 10 11 22
7 Адмирал 20 9 11 20
8 Трактор 21 8 13 19
9 Нефтехимик 20 8 12 17
10 Авангард 20 7 13 16
11 Амур 20 6 14 15
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