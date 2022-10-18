Определились первые 16 участников Матча Звезд КХЛ 2022
По итогам голосования болельщиков определились первые 16 участников Матча Звезд КХЛ 2022.
Дивизион Боброва
Вратарь: Максим Дорожко («Витязь», 513 голосов, дебютант);
Защитник: Александр Никишин (СКА, 396, дебютант);
Нападающие: Андрей Алтыбармакян (ХК «Сочи», 442, второй Матч Звезд), Марат Хайруллин (СКА, 399, дебютант).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Мн, 864, дебютант);
Защитник: Никита Нестеров (ЦСКА, 413, второй Матч Звезд);
Нападающие: Виталий Пинчук («Динамо» Мн, 531, дебютант), Эрик О'Делл («Динамо» Мск, 451, второй Матч Звезд).
Дивизион Харламова
Вратарь: Эдвард Паскуале («Металлург», 571, дебютант);
Защитник: Егор Яковлев («Металлург», 383, дебютант);
Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс», 574, седьмой Матч Звезд), Антон Бурдасов («Трактор», 550, второй Матч Звезд);
Дивизион Чернышева
Вратарь: Андрей Кареев («Салават Юлаев», 752, дебютант);
Защитник: Тревор Мерфи («Сибирь», 419, дебютант);
Нападающие: Александр Хмелевский («Салават Юлаев», 620, дебютант), Сергей Толчинский («Авангард», 414, дебютант).
19 октября начнется голосование среди журналистов, которые выберут трех полевых игроков в каждую из команд.
Каждая команда будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.
Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|20
|13
|7
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|ЦСКА
|18
|11
|7
|25
|5
|Витязь
|20
|10
|10
|24
|6
|Торпедо
|19
|11
|8
|23
|7
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|19
|14
|5
|29
|2
|Металлург
|19
|13
|6
|28
|3
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|4
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|5
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|20
|9
|11
|20
|8
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|9
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|16
|11
|Амур
|19
|5
|14
|13
|18.10
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|3 : 2 Б
|18.10
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|18.10
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|18.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -