КХЛ: «Адмирал» — «Спартак», ЦСКА — «Автомобилист» и другие матчи 21 октября
Регулярный чемпионат КХЛ.
12.30 мск. «Адмирал» — «Спартак»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|20
|18
|2
|37
|2
|Локомотив
|20
|13
|7
|29
|3
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|4
|ЦСКА
|19
|12
|7
|27
|5
|Торпедо
|20
|12
|8
|25
|6
|Витязь
|21
|10
|11
|24
|7
|Спартак
|21
|9
|12
|23
|8
|Северсталь
|21
|9
|12
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|21
|8
|13
|19
|11
|Сочи
|19
|3
|16
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|20
|13
|7
|29
|2
|Автомобилист
|20
|14
|6
|29
|3
|Сал. Юлаев
|20
|12
|8
|27
|4
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|20
|9
|11
|20
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|20
|6
|14
|15
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
|21.10
|12:30
|
Адмирал – Спартак
|- : -
|21.10
|16:30
|
Барыс – Металлург
|- : -
|21.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь
|- : -
|21.10
|19:30
|
ЦСКА – Автомобилист
|- : -
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