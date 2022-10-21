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Сегодня, 10:05

КХЛ: «Адмирал» — «Спартак», ЦСКА — «Автомобилист» и другие матчи 21 октября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Спартака».
Фото ХК «Спартак»
Регулярный чемпионат КХЛ.

12.30 мск. «Адмирал» — «Спартак»

16.30. «Барыс» — «Металлург»

19.30. СКА — «Куньлунь»

19.30. ЦСКА — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

КХЛ
3
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Западная конференция И В П О
1 СКА 20 18 2 37
2 Локомотив 20 13 7 29
3 Динамо М 21 13 8 29
4 ЦСКА 19 12 7 27
5 Торпедо 20 12 8 25
6 Витязь 21 10 11 24
7 Спартак 21 9 12 23
8 Северсталь 21 9 12 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 21 8 13 19
11 Сочи 19 3 16 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 20 13 7 29
2 Автомобилист 20 14 6 29
3 Сал. Юлаев 20 12 8 27
4 Барыс 20 11 9 23
5 Ак Барс 19 9 10 22
6 Сибирь 21 10 11 22
7 Адмирал 20 9 11 20
8 Трактор 21 8 13 19
9 Нефтехимик 20 8 12 17
10 Авангард 20 7 13 16
11 Амур 20 6 14 15
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24.10
25.10
26.10
21.10 12:30
Адмирал – Спартак
 - : -
21.10 16:30
Барыс – Металлург
 - : -
21.10 19:30
СКА – Куньлунь
 - : -
21.10 19:30
ЦСКА – Автомобилист
 - : -
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