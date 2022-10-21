КХЛ: «Адмирал» — «Спартак», ЦСКА — «Автомобилист» и другие матчи 21 октября

Регулярный чемпионат КХЛ.

12.30 мск. «Адмирал» — «Спартак»

16.30. «Барыс» — «Металлург»

19.30. СКА — «Куньлунь»

19.30. ЦСКА — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут