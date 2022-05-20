Стала известна зарплата защитника СКА Ожиганова по новому контракту

В это межсезонье защитник Игорь Ожиганов подписал четырехлетний контракт со СКА.

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне зарплата Ожиганова составит 40 млн рублей. В каждом из трех последующих игрок получит по 65 млн рублей за сезон.

За три сезона в СКА 29-летний защитник успел войти в десятку самых результативных защитников команды в КХЛ. В 147 матчах на его счету 66 (18+48) очков при общем показателе полезности «+35».

Ожиганов также выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур», «Сибирь» и «Ак Барс».