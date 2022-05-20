Свищев: «СКА Арена» будет одной из знаковых спортивных арен в России и мире»

Руководитель комитета по спорту в Государственной думе Дмитрий Свищев поделился мнением о строительстве стадиона «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

В конце апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский подтвердил, что строительные работы на стадионе продолжаются в штатном режиме и должны быть завершены к маю 2023 года.

«В период строительства я два раза приезжал на «СКА Арену», и могу сказать, что это — грандиозное спортивное сооружение, — приводит слова Свищева «Спорт День За Днем». — На сегодняшний день это будет самый современный и самый оснащенный спортивный стадион. Арена строится не только для игроков, она многофункциональная, и будет отвечать всем самым современным требованиям, с точки зрения спорта и всевозможной развлекаловки, концертов и трансформаций под другие виды спорта. Стадион точно не будет простаивать».

По его словам, все болельщики СКА по достоинству оценят арену, которая должна стать для них родным домом.