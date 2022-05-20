Свищев: «СКА Арена» будет одной из знаковых спортивных арен в России и мире»
Руководитель комитета по спорту в Государственной думе Дмитрий Свищев поделился мнением о строительстве стадиона «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.
В конце апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский подтвердил, что строительные работы на стадионе продолжаются в штатном режиме и должны быть завершены к маю 2023 года.
«В период строительства я два раза приезжал на «СКА Арену», и могу сказать, что это — грандиозное спортивное сооружение, — приводит слова Свищева «Спорт День За Днем». — На сегодняшний день это будет самый современный и самый оснащенный спортивный стадион. Арена строится не только для игроков, она многофункциональная, и будет отвечать всем самым современным требованиям, с точки зрения спорта и всевозможной развлекаловки, концертов и трансформаций под другие виды спорта. Стадион точно не будет простаивать».
По его словам, все болельщики СКА по достоинству оценят арену, которая должна стать для них родным домом.
«Это будет одна из самых больших и знаковых спортивных арен в России и мире. Пожелаем всем болельщикам и хоккеистам, чтобы стадион стал для них действительно родным домом, чтобы они полюбили его, и чтобы он приносил победы. Конечно, сейчас, может быть, не самые лучшие времена для открытия, но с другой стороны, мы ждали чемпионат мира по хоккею, плюс будет проходить и чемпионат КХЛ — ничего страшного: мы сейчас обкатаем стадион, и он станет лучшей. В Европе ей равных нет, это однозначно. Буржуи, которые не будут сейчас играть здесь, или не получат возможности посетить нашу арену, будут локти кусать. В ближайшее время у них ничего и близко такого не будет», — сказал он.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4