Стала известна зарплата новичка «Ак Барса» Токранова

Российский защитник Василий Токранов вернулся в казанский «Ак Барс» после четырех сезонов в СКА. В это межсезонье 32-летний игрок подписал двухлетний контракт с казанским клубом.

Как стало известно «СЭ», зарплата Токранова составит около 30 миллионов рублей за сезон.

Токранов — воспитанник «Нефтяника» из Альметьевска. В казанском клубе защитник выступал с 2007 по 2018 год.