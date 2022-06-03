Стала известна зарплата нападающего «Магнитки» Майе по новому контракту

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Филипп Майе подписал новый контракт с клубом на один год.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 50 миллионов рублей за сезон.

В сезоне-2021/22 29-летний нападающий провел в регулярном чемпионате 47 матчей и набрал 39 (15+24) очков. В плей-офф на счету Майе 21 (8+13) очко в 23 матчах.