Стала известна зарплата защитника «Локомотива» Елесина по новому контракту

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал новый контракт с клубом на два года.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 45 миллионов рублей за сезон.

В сезоне-2021/22 26-летний защитник провел в регулярном чемпионате 40 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-2».