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Свежие инсайды КХЛ. Кого подпишет «Авангард»? Сколько заплатили лидерам в «Магнитке»?

Артур Хайруллин
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Иван Богун
,  
Михаил Скрыль
Читать «СЭ» в
Ник Петан, Николай Голдобин, Василий Кошечкин.
Последние трансферные новости межсезонья.

«Магнитка»: главное — сохранить звезд

«Магнитка» плодотворно поработала в последние дни. Уральцы не только сохранили ведущих игроков прошлого сезона, но и решили насущный вратарский вопрос. Продление Филиппа Майе — большой успех «Металлурга». Центр, лучший бомбардир регулярки и плей-офф, универсал, который сыграется с любыми партнерами, — каждая из характеристик канадца объясняет его важность для команды. Комфортнее всего Филиппу игралось (читайте: творилось) с Лайпсиком и Голдобиным. И уральцам повезло, что Брэндан и Джош Карри вошли в межсезонье с действующими контрактами. Канадцы хотели остаться вместе — это один из факторов, почему Майе продолжит карьеру в «Металлурге». По соотношению цена — качество это отличное подписание для клуба — канадец получит (здесь и далее — зарплаты в рублях по данным «СЭ») около 50 миллионов за сезон.

В «Магнитке» форвард останется одной из центральных фигур, как и Николай Голдобин, продливший контракт с «Металлургом» на год. Российский нападающий также рассматривал предложения за океаном, но решил остаться минимум на сезон в России на зарплате в 50 миллионов. Голдобин раскрылся в схемах Ильи Воробьева, и влияние форварда на результат велико.

Василий Кошечкин (в&nbsp;центре) продлил контракт с &laquo;Металлургом&raquo;. «Магнитка» за один день превратилась в главного фаворита следующего сезона

«Магнитке» осталось договориться с защитником Григорием Дроновым, который хочет попробовать себя в НХЛ. Пока игрок не решил, где продолжит карьеру. «Металлург» сделал Дронову предложение — все зависит от выбора хоккеиста: цепляться за мечту в Северной Америке или выбрать стабильность и провести еще сезон в родном городе.

Новый контракт Василия Кошечкина — логичное следствие сильного плей-офф и скудности вратарского рынка КХЛ. Непонятно, остался бы Василий в хоккее, если бы «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина. После поражения от ЦСКА уход не получился бы триумфальным. И Кошечкин отправился в новый поход за кубком, но не в роли первого вратаря. «Металлургу» был необходим сильный основной голкипер, чтобы распределить нагрузку между новичком и Василием примерно 70 на 30. Рассчитывать, что ветеран в одиночку пройдет регулярку, слишком опрометчиво. 35 миллионов — отличная награда для вратаря, который может сыграть свой последний сезон.

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На Эдди Паскуале из «Локомотива» претендовали «Магнитка» и «Салават Юлаев», причем уфимцы предлагали зарплату немного больше. Но в итоге игрок остановил выбор на «Металлурге», возможно, посчитав, что шансов пройти в плей-офф дальше в Магнитогорске больше. На Урале Паскуале получит около 62 миллионов за год.

Канадец провалился в минувшем плей-офф, но два сезона до этого — за железнодорожников и «Барыс» — провел на космическом для КХЛ уровне. Именно Паскуале помог нурсултанцам остановить «Магнитку» в плей-офф-2020, когда Воробьев в начале регулярки заменил Йозефа Яндача. Эдди — самый проверенный кандидат из доступных на рынке. В «Салавате» же, скорее всего, будет российская бригада вратарей.

«Локомотив» перегрузил платежку?

Всех удивила зарплата бывшего капитана ЦСКА Сергея Андронова, который перешел в «Локомотив»: в Ярославле двукратный обладатель Кубка Гагарина получил двухлетний контракт с зарплатой 65 миллионов в год. Очень большие деньги за 33-летнего игрока, пропустившего из-за травмы значительную часть сезона. Но логика приглашения Андронова есть — он в отличных отношениях с главным тренером «Локо» Игорем Никитиным, которому необходим такой лидер.

Правда, зарплата Андронова смотрится совсем абсурдно по сравнению с контрактом главной звезды «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина — те же 65 миллионов. При этом Кадейкин играет в первой спецбригаде большинства и в меньшинстве, а в плей-офф на его счету пять голов в 11 матчах. Андронов же набирает очки по большим праздникам и считается узкоспециализированным игроком.

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«Локомотив» вообще серьезно нагрузил платежку. «СЭ» уже сообщал о зарплатах новичков — вратаря Ивана Бочарова (35 миллионов), защитника Андрея Сергеева (50) и нападающего Ивана Чеховича (30). Помимо этого, несколько игроков ярославцев, продливших контракты, пошли на повышение. Так, по нашей информации, нападающие Артур Каюмов и Павел Красковский будут получать по 40 миллионов, защитник Александр Елесин — 45, а форвард Денис Алексеев — 50.

Свободные средства под потолком зарплат у «Локомотива» есть, при этом приоритетной целью можно назвать подписание нового контракта с центрфорвардом Артемом Анисимовым. Приехав из НХЛ по ходу прошлого сезона, бывший партнер по звену Панарина и Кейна сразу стал лидером ярославцев. О возрасте тут вспоминать не стоит — Анисимов в порядке и должен вступить в предсезонку игроком «Локомотива».

«Авангард»: в ожидании канадцев

Наконец-то серьезные телодвижения начинаются в Омске, где Алексей Волков сперва решил укомплектовать нижние звенья. Сейчас же босс «Ястребов» перешел к по-настоящему мощным трансферам, которые должны здорово усилить топ-6 команды Дмитрия Рябыкина. По нашей информации, уже совсем скоро вернувшиеся домой сибиряки могут объявить о подписании 27-летнего нападающего Ника Петана, который минувший сезон провел в системе «Ванкувера».

Петан — небольшой, но очень техничный, умный и хитрый плеймейкер, играющий по принципу «пас — прежде всего». Где вы могли видеть Ника в деле? Например, на золотом для канадцев МЧМ-2015, на котором он зажигал в третьем звене вместе с Робби Фаббри и Ником Полом, а по итогам турнира разделил с Коннором Макдэвидом и Сэмом Райнхартом звание лучшего бомбардира «Кленовых».

Стабильным игроком топ-9 талантливый канадец с итальянскими корнями, кошмаривший в свое время Западную хоккейную лигу за «Портленд Уинтерхоукс», не стал ни в «Виннипеге», который в свое время выбрал его во втором раунде драфта, ни в «Торонто», ни в «Ванкувере», а по итогу застрял где-то в лифте между АХЛ и НХЛ. Хотя шансы ему давали очень неплохие. Помешали габариты, слабые оборонительные навыки и не самая высокая стартовая скорость.

Но прирасти сибирский клуб может не только экс-партнером Макдэвида. Еще одним новичком «Авангарда» должен стать экс-нападающий «Калгари» Марк Янковски. Его «Флэймз» в 2012 году зачем-то выбрали в первом раунде и потом дико пожалели. Тогдашний генменеджер «Калгари» Джей Фистер обещал всем, что через десять лет Янковски будет лучшим игроком драфта. Тут, кстати, во весь голос должны засмеяться Андрей Василевский, Том Уилсон и Томаш Гертл. Но, как показала жизнь, слова Фистера ожидаемо оказались далеки от реальности.

Высадиться в России некогда третий-четвертый центр «Калгари» мог еще прошлой осенью. Но тогда он решил остаться в Северной Америке и подписать однолетний контракт с «Баффало». Сейчас же продолжать стучаться в НХЛ Марку уже нет смысла — в 27 лет пора бы уже забыть о розовых мечтах про нормальное место в основе.

В отличие от Петана, Янковски играет в чуть менее креативный хоккей. Зато одинаково хорошо пашет в обе стороны и вполне сносно рубится на точке, стабильно выигрывая под 50 процентов вбрасываний. Чем не идеальный вариант для второго звена?

Вы ведь не думали, что центрить в топ-6 у Рябыкина будут Александр Дергачев и Федор Малыхин? На подписании легионеров «Авангард» не остановится, и уже совсем скоро тандем Волков — Крылов может шарахнуть по лиге куда более крутым «русским» подписанием. Однако до тех пор, пока стороны не ударят по рукам, маска на лице потенциальной омской звезды останется несорванной.

Сергей Андронов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Пятеро легионеров клуба КХЛ не стали отказываться от выступления в России
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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