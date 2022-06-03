Свежие инсайды КХЛ. Кого подпишет «Авангард»? Сколько заплатили лидерам в «Магнитке»?

Последние трансферные новости межсезонья.

«Магнитка»: главное — сохранить звезд

«Магнитка» плодотворно поработала в последние дни. Уральцы не только сохранили ведущих игроков прошлого сезона, но и решили насущный вратарский вопрос. Продление Филиппа Майе — большой успех «Металлурга». Центр, лучший бомбардир регулярки и плей-офф, универсал, который сыграется с любыми партнерами, — каждая из характеристик канадца объясняет его важность для команды. Комфортнее всего Филиппу игралось (читайте: творилось) с Лайпсиком и Голдобиным. И уральцам повезло, что Брэндан и Джош Карри вошли в межсезонье с действующими контрактами. Канадцы хотели остаться вместе — это один из факторов, почему Майе продолжит карьеру в «Металлурге». По соотношению цена — качество это отличное подписание для клуба — канадец получит (здесь и далее — зарплаты в рублях по данным «СЭ») около 50 миллионов за сезон.

В «Магнитке» форвард останется одной из центральных фигур, как и Николай Голдобин, продливший контракт с «Металлургом» на год. Российский нападающий также рассматривал предложения за океаном, но решил остаться минимум на сезон в России на зарплате в 50 миллионов. Голдобин раскрылся в схемах Ильи Воробьева, и влияние форварда на результат велико.

«Магнитке» осталось договориться с защитником Григорием Дроновым, который хочет попробовать себя в НХЛ. Пока игрок не решил, где продолжит карьеру. «Металлург» сделал Дронову предложение — все зависит от выбора хоккеиста: цепляться за мечту в Северной Америке или выбрать стабильность и провести еще сезон в родном городе.

Новый контракт Василия Кошечкина — логичное следствие сильного плей-офф и скудности вратарского рынка КХЛ. Непонятно, остался бы Василий в хоккее, если бы «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина. После поражения от ЦСКА уход не получился бы триумфальным. И Кошечкин отправился в новый поход за кубком, но не в роли первого вратаря. «Металлургу» был необходим сильный основной голкипер, чтобы распределить нагрузку между новичком и Василием примерно 70 на 30. Рассчитывать, что ветеран в одиночку пройдет регулярку, слишком опрометчиво. 35 миллионов — отличная награда для вратаря, который может сыграть свой последний сезон.

На Эдди Паскуале из «Локомотива» претендовали «Магнитка» и «Салават Юлаев», причем уфимцы предлагали зарплату немного больше. Но в итоге игрок остановил выбор на «Металлурге», возможно, посчитав, что шансов пройти в плей-офф дальше в Магнитогорске больше. На Урале Паскуале получит около 62 миллионов за год.

Канадец провалился в минувшем плей-офф, но два сезона до этого — за железнодорожников и «Барыс» — провел на космическом для КХЛ уровне. Именно Паскуале помог нурсултанцам остановить «Магнитку» в плей-офф-2020, когда Воробьев в начале регулярки заменил Йозефа Яндача. Эдди — самый проверенный кандидат из доступных на рынке. В «Салавате» же, скорее всего, будет российская бригада вратарей.

«Локомотив» перегрузил платежку?

Всех удивила зарплата бывшего капитана ЦСКА Сергея Андронова, который перешел в «Локомотив»: в Ярославле двукратный обладатель Кубка Гагарина получил двухлетний контракт с зарплатой 65 миллионов в год. Очень большие деньги за 33-летнего игрока, пропустившего из-за травмы значительную часть сезона. Но логика приглашения Андронова есть — он в отличных отношениях с главным тренером «Локо» Игорем Никитиным, которому необходим такой лидер.

Правда, зарплата Андронова смотрится совсем абсурдно по сравнению с контрактом главной звезды «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина — те же 65 миллионов. При этом Кадейкин играет в первой спецбригаде большинства и в меньшинстве, а в плей-офф на его счету пять голов в 11 матчах. Андронов же набирает очки по большим праздникам и считается узкоспециализированным игроком.

«Локомотив» вообще серьезно нагрузил платежку. «СЭ» уже сообщал о зарплатах новичков — вратаря Ивана Бочарова (35 миллионов), защитника Андрея Сергеева (50) и нападающего Ивана Чеховича (30). Помимо этого, несколько игроков ярославцев, продливших контракты, пошли на повышение. Так, по нашей информации, нападающие Артур Каюмов и Павел Красковский будут получать по 40 миллионов, защитник Александр Елесин — 45, а форвард Денис Алексеев — 50.

Свободные средства под потолком зарплат у «Локомотива» есть, при этом приоритетной целью можно назвать подписание нового контракта с центрфорвардом Артемом Анисимовым. Приехав из НХЛ по ходу прошлого сезона, бывший партнер по звену Панарина и Кейна сразу стал лидером ярославцев. О возрасте тут вспоминать не стоит — Анисимов в порядке и должен вступить в предсезонку игроком «Локомотива».

«Авангард»: в ожидании канадцев

Наконец-то серьезные телодвижения начинаются в Омске, где Алексей Волков сперва решил укомплектовать нижние звенья. Сейчас же босс «Ястребов» перешел к по-настоящему мощным трансферам, которые должны здорово усилить топ-6 команды Дмитрия Рябыкина. По нашей информации, уже совсем скоро вернувшиеся домой сибиряки могут объявить о подписании 27-летнего нападающего Ника Петана, который минувший сезон провел в системе «Ванкувера».

Петан — небольшой, но очень техничный, умный и хитрый плеймейкер, играющий по принципу «пас — прежде всего». Где вы могли видеть Ника в деле? Например, на золотом для канадцев МЧМ-2015, на котором он зажигал в третьем звене вместе с Робби Фаббри и Ником Полом, а по итогам турнира разделил с Коннором Макдэвидом и Сэмом Райнхартом звание лучшего бомбардира «Кленовых».

Стабильным игроком топ-9 талантливый канадец с итальянскими корнями, кошмаривший в свое время Западную хоккейную лигу за «Портленд Уинтерхоукс», не стал ни в «Виннипеге», который в свое время выбрал его во втором раунде драфта, ни в «Торонто», ни в «Ванкувере», а по итогу застрял где-то в лифте между АХЛ и НХЛ. Хотя шансы ему давали очень неплохие. Помешали габариты, слабые оборонительные навыки и не самая высокая стартовая скорость.

Но прирасти сибирский клуб может не только экс-партнером Макдэвида. Еще одним новичком «Авангарда» должен стать экс-нападающий «Калгари» Марк Янковски. Его «Флэймз» в 2012 году зачем-то выбрали в первом раунде и потом дико пожалели. Тогдашний генменеджер «Калгари» Джей Фистер обещал всем, что через десять лет Янковски будет лучшим игроком драфта. Тут, кстати, во весь голос должны засмеяться Андрей Василевский, Том Уилсон и Томаш Гертл. Но, как показала жизнь, слова Фистера ожидаемо оказались далеки от реальности.

Высадиться в России некогда третий-четвертый центр «Калгари» мог еще прошлой осенью. Но тогда он решил остаться в Северной Америке и подписать однолетний контракт с «Баффало». Сейчас же продолжать стучаться в НХЛ Марку уже нет смысла — в 27 лет пора бы уже забыть о розовых мечтах про нормальное место в основе.

В отличие от Петана, Янковски играет в чуть менее креативный хоккей. Зато одинаково хорошо пашет в обе стороны и вполне сносно рубится на точке, стабильно выигрывая под 50 процентов вбрасываний. Чем не идеальный вариант для второго звена?

Вы ведь не думали, что центрить в топ-6 у Рябыкина будут Александр Дергачев и Федор Малыхин? На подписании легионеров «Авангард» не остановится, и уже совсем скоро тандем Волков — Крылов может шарахнуть по лиге куда более крутым «русским» подписанием. Однако до тех пор, пока стороны не ударят по рукам, маска на лице потенциальной омской звезды останется несорванной.