Свежие инсайды КХЛ. Кого подпишет «Авангард»? Сколько заплатили лидерам в «Магнитке»?
«Магнитка»: главное — сохранить звезд
«Магнитка» плодотворно поработала в последние дни. Уральцы не только сохранили ведущих игроков прошлого сезона, но и решили насущный вратарский вопрос. Продление Филиппа Майе — большой успех «Металлурга». Центр, лучший бомбардир регулярки и плей-офф, универсал, который сыграется с любыми партнерами, — каждая из характеристик канадца объясняет его важность для команды. Комфортнее всего Филиппу игралось (читайте: творилось) с Лайпсиком и Голдобиным. И уральцам повезло, что Брэндан и Джош Карри вошли в межсезонье с действующими контрактами. Канадцы хотели остаться вместе — это один из факторов, почему Майе продолжит карьеру в «Металлурге». По соотношению цена — качество это отличное подписание для клуба — канадец получит (здесь и далее — зарплаты в рублях по данным «СЭ») около 50 миллионов за сезон.
В «Магнитке» форвард останется одной из центральных фигур, как и Николай Голдобин, продливший контракт с «Металлургом» на год. Российский нападающий также рассматривал предложения за океаном, но решил остаться минимум на сезон в России на зарплате в 50 миллионов. Голдобин раскрылся в схемах Ильи Воробьева, и влияние форварда на результат велико.
«Магнитке» осталось договориться с защитником Григорием Дроновым, который хочет попробовать себя в НХЛ. Пока игрок не решил, где продолжит карьеру. «Металлург» сделал Дронову предложение — все зависит от выбора хоккеиста: цепляться за мечту в Северной Америке или выбрать стабильность и провести еще сезон в родном городе.
Новый контракт Василия Кошечкина — логичное следствие сильного плей-офф и скудности вратарского рынка КХЛ. Непонятно, остался бы Василий в хоккее, если бы «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина. После поражения от ЦСКА уход не получился бы триумфальным. И Кошечкин отправился в новый поход за кубком, но не в роли первого вратаря. «Металлургу» был необходим сильный основной голкипер, чтобы распределить нагрузку между новичком и Василием примерно 70 на 30. Рассчитывать, что ветеран в одиночку пройдет регулярку, слишком опрометчиво. 35 миллионов — отличная награда для вратаря, который может сыграть свой последний сезон.
На Эдди Паскуале из «Локомотива» претендовали «Магнитка» и «Салават Юлаев», причем уфимцы предлагали зарплату немного больше. Но в итоге игрок остановил выбор на «Металлурге», возможно, посчитав, что шансов пройти в плей-офф дальше в Магнитогорске больше. На Урале Паскуале получит около 62 миллионов за год.
Канадец провалился в минувшем плей-офф, но два сезона до этого — за железнодорожников и «Барыс» — провел на космическом для КХЛ уровне. Именно Паскуале помог нурсултанцам остановить «Магнитку» в плей-офф-2020, когда Воробьев в начале регулярки заменил Йозефа Яндача. Эдди — самый проверенный кандидат из доступных на рынке. В «Салавате» же, скорее всего, будет российская бригада вратарей.
«Локомотив» перегрузил платежку?
Всех удивила зарплата бывшего капитана ЦСКА Сергея Андронова, который перешел в «Локомотив»: в Ярославле двукратный обладатель Кубка Гагарина получил двухлетний контракт с зарплатой 65 миллионов в год. Очень большие деньги за 33-летнего игрока, пропустившего из-за травмы значительную часть сезона. Но логика приглашения Андронова есть — он в отличных отношениях с главным тренером «Локо» Игорем Никитиным, которому необходим такой лидер.
Правда, зарплата Андронова смотрится совсем абсурдно по сравнению с контрактом главной звезды «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина — те же 65 миллионов. При этом Кадейкин играет в первой спецбригаде большинства и в меньшинстве, а в плей-офф на его счету пять голов в 11 матчах. Андронов же набирает очки по большим праздникам и считается узкоспециализированным игроком.
«Локомотив» вообще серьезно нагрузил платежку. «СЭ» уже сообщал о зарплатах новичков — вратаря Ивана Бочарова (35 миллионов), защитника Андрея Сергеева (50) и нападающего Ивана Чеховича (30). Помимо этого, несколько игроков ярославцев, продливших контракты, пошли на повышение. Так, по нашей информации, нападающие Артур Каюмов и Павел Красковский будут получать по 40 миллионов, защитник Александр Елесин — 45, а форвард Денис Алексеев — 50.
Свободные средства под потолком зарплат у «Локомотива» есть, при этом приоритетной целью можно назвать подписание нового контракта с центрфорвардом Артемом Анисимовым. Приехав из НХЛ по ходу прошлого сезона, бывший партнер по звену Панарина и Кейна сразу стал лидером ярославцев. О возрасте тут вспоминать не стоит — Анисимов в порядке и должен вступить в предсезонку игроком «Локомотива».
«Авангард»: в ожидании канадцев
Наконец-то серьезные телодвижения начинаются в Омске, где Алексей Волков сперва решил укомплектовать нижние звенья. Сейчас же босс «Ястребов» перешел к по-настоящему мощным трансферам, которые должны здорово усилить топ-6 команды Дмитрия Рябыкина. По нашей информации, уже совсем скоро вернувшиеся домой сибиряки могут объявить о подписании 27-летнего нападающего Ника Петана, который минувший сезон провел в системе «Ванкувера».
Петан — небольшой, но очень техничный, умный и хитрый плеймейкер, играющий по принципу «пас — прежде всего». Где вы могли видеть Ника в деле? Например, на золотом для канадцев МЧМ-2015, на котором он зажигал в третьем звене вместе с Робби Фаббри и Ником Полом, а по итогам турнира разделил с Коннором Макдэвидом и Сэмом Райнхартом звание лучшего бомбардира «Кленовых».
Стабильным игроком топ-9 талантливый канадец с итальянскими корнями, кошмаривший в свое время Западную хоккейную лигу за «Портленд Уинтерхоукс», не стал ни в «Виннипеге», который в свое время выбрал его во втором раунде драфта, ни в «Торонто», ни в «Ванкувере», а по итогу застрял где-то в лифте между АХЛ и НХЛ. Хотя шансы ему давали очень неплохие. Помешали габариты, слабые оборонительные навыки и не самая высокая стартовая скорость.
Но прирасти сибирский клуб может не только экс-партнером Макдэвида. Еще одним новичком «Авангарда» должен стать экс-нападающий «Калгари» Марк Янковски. Его «Флэймз» в 2012 году зачем-то выбрали в первом раунде и потом дико пожалели. Тогдашний генменеджер «Калгари» Джей Фистер обещал всем, что через десять лет Янковски будет лучшим игроком драфта. Тут, кстати, во весь голос должны засмеяться Андрей Василевский, Том Уилсон и Томаш Гертл. Но, как показала жизнь, слова Фистера ожидаемо оказались далеки от реальности.
Высадиться в России некогда третий-четвертый центр «Калгари» мог еще прошлой осенью. Но тогда он решил остаться в Северной Америке и подписать однолетний контракт с «Баффало». Сейчас же продолжать стучаться в НХЛ Марку уже нет смысла — в 27 лет пора бы уже забыть о розовых мечтах про нормальное место в основе.
В отличие от Петана, Янковски играет в чуть менее креативный хоккей. Зато одинаково хорошо пашет в обе стороны и вполне сносно рубится на точке, стабильно выигрывая под 50 процентов вбрасываний. Чем не идеальный вариант для второго звена?
Вы ведь не думали, что центрить в топ-6 у Рябыкина будут Александр Дергачев и Федор Малыхин? На подписании легионеров «Авангард» не остановится, и уже совсем скоро тандем Волков — Крылов может шарахнуть по лиге куда более крутым «русским» подписанием. Однако до тех пор, пока стороны не ударят по рукам, маска на лице потенциальной омской звезды останется несорванной.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4