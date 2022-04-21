Стала известна зарплата нападающего «Ак Барса» Дыняка по новому контракту

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк подписал новый контракт с клубом на два года.

По нашей информации, 24-летний Дыняк получит 15 миллионов рублей за следующий сезон.

В прошедшем сезоне форвард провел в составе казанской команды 35 матчей, в которых набрал 10 (7+3) очков.

Дыняк перешел в «Ак Барс» в сезоне-2019/20, за это время сыграл 99 игр в КХЛ, набрав 23 (10+13) очка при показателе полезности «+3».