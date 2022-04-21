«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Дыняком

Как ранее сообщал «СЭ», «Ак Барс» подписал новый двусторонний контракт с нападающим Никитой Дыняком. Новое соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард провел в составе казанской команды 35 матчей, в которых набрал 10 (7+3) очков.

Дыняк перешел в «Ак Барс» в сезоне-2019/20, за это время сыграл 99 игр в КХЛ, набрав 23 (10+13) очка при показателе полезности «+3».