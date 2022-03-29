Нападающий Дыняк продлил контракт с «Ак Барсом» на 2 года

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Дыняк продлил контракт с «Ак Барсом» на 2 года.

В этом сезоне 24-летний форвард провел в регулярном чемпионате 30 матчей и набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф на счету Дыняка одна результативная передача в пяти матчах.