Стала известна зарплата Каюмова по новому контракту с «Локомотивом»

«Локомотив» объявил о подписании нового контракта с нападающим Артуром Каюмовым на три года.

По информации «СЭ», зарплата Каюмова составит 70 миллионов рублей в год.

26-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 79 матчей и набрал 45 (18+27) очков. Команда в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина обыграла «Трактор» (5:2, 1-0).