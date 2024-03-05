Стала известна причина отстранения Кручинина от основного состава «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов перед началом плей-офф заявил о том, что нападающий Алексей Кручинин не будет играть в серии против СКА.

Как стало известно «СЭ», Ларионов принял такое решение после того, как узнал о том, что Кручинин достиг договоренности о подписании контракта с «Северсталью» на следующий сезон.

В этом сезоне 32-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и набрал 24 (14+10) очка.

Счет в серии со СКА — 1-1. Третий матч пройдет 5 марта. Начало — в 19.30 мск.