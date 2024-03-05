«Металлург» победил «Амур» и повел в серии
«Металлург» на выезде обыграл «Амур» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.
У гостей голы забивали Денис Зернов, Робин Пресс и Роман Канцеров. В первом периоде Никита Михайлис не реализовал буллит.
У хозяев шайбы забросили Виктор Балдаев и Владислав Барулин.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Магнитки». Четвертый матч состоится в Хабаровске 7 марта. Начало — в 12.00 мск.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Балдаев — 1 (Гиздатуллин), 7:23 — 1:0. Зернов — 1 (Минулин, Карпов), 12:12 — 1:1. Пресс — 1 (Силантьев, Вовченко), 26:09 — 1:2. Барулин — 1 (Коршков, Бочаров), 30:35 — 2:2. Канцеров — 1 (Гребенкин), 46:53 — 2:3.
Нереализованный буллит: Михайлис (Металлург Мг), 7:38 (Вратарь).
Вратари: Бобков (56:53) — Набоков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 39 (9+14+16) — 36 (17+11+8).
Судьи: Наумов, Спирин.
5 марта. Хабаровск. Платинум-Арена.
Счет в серии: 2-1 в пользу «Металлурга»
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|1 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
|2 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
|2 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Спартак - Северсталь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 2
|5.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|5.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|5.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -