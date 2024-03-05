«Металлург» победил «Амур» и повел в серии

«Металлург» на выезде обыграл «Амур» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.

У гостей голы забивали Денис Зернов, Робин Пресс и Роман Канцеров. В первом периоде Никита Михайлис не реализовал буллит.

У хозяев шайбы забросили Виктор Балдаев и Владислав Барулин.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Магнитки». Четвертый матч состоится в Хабаровске 7 марта. Начало — в 12.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Балдаев — 1 (Гиздатуллин), 7:23 — 1:0. Зернов — 1 (Минулин, Карпов), 12:12 — 1:1. Пресс — 1 (Силантьев, Вовченко), 26:09 — 1:2. Барулин — 1 (Коршков, Бочаров), 30:35 — 2:2. Канцеров — 1 (Гребенкин), 46:53 — 2:3.

Нереализованный буллит: Михайлис (Металлург Мг), 7:38 (Вратарь).

Вратари: Бобков (56:53) — Набоков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (9+14+16) — 36 (17+11+8).

Судьи: Наумов, Спирин.

5 марта. Хабаровск. Платинум-Арена.

Счет в серии: 2-1 в пользу «Металлурга»