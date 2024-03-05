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Сегодня, 14:23

«Металлург» победил «Амур» и повел в серии

Руслан Минаев
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Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» на выезде обыграл «Амур» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.

У гостей голы забивали Денис Зернов, Робин Пресс и Роман Канцеров. В первом периоде Никита Михайлис не реализовал буллит.

У хозяев шайбы забросили Виктор Балдаев и Владислав Барулин.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Магнитки». Четвертый матч состоится в Хабаровске 7 марта. Начало — в 12.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Балдаев — 1 (Гиздатуллин), 7:23 — 1:0. Зернов — 1 (Минулин, Карпов), 12:12 — 1:1. Пресс — 1 (Силантьев, Вовченко), 26:09 — 1:2. Барулин — 1 (Коршков, Бочаров), 30:35 — 2:2. Канцеров — 1 (Гребенкин), 46:53 — 2:3.

Нереализованный буллит: Михайлис (Металлург Мг), 7:38 (Вратарь).

Вратари: Бобков (56:53) — Набоков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (9+14+16) — 36 (17+11+8).

Судьи: Наумов, Спирин.

5 марта. Хабаровск. Платинум-Арена.

Счет в серии: 2-1 в пользу «Металлурга»

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
2 - 1
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2 - 1
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
5. СКА - Торпедо
0 - 0
1 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
2 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
2 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
2 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
2 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1 - 2
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5.03 12:00
Амур – Металлург Мг
 2 : 3
5.03 18:00
Лада – Авангард
 - : -
5.03 19:30
Торпедо – СКА
 - : -
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