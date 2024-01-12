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Сегодня, 13:30

«Спартак» — СКА: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

Трансляция игры КХЛ «Спартак» — СКА на «Матч ТВ» начнется в 19.15 мск 12 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Николай Голдобин.
Николай Голдобин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

12 января московский «Спартак» на своем льду арены «Мегаспорт» примет питерский СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно видеотрансляцию противостояния «Спартак» — СКА в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.15 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — СКА можно будет в матч-центре «СЭ».

«Спартак» тренера Алексея Жамнова располагается на третьей строчке с 67 баллами в турнирной таблице Западной конференции. СКА Романа Ротенберга находится на четвертой строчке с 66 очками на Западе.

Лучшим бомбардиром красно-белых является нападающий Николай Голдобин с 62 (29+33) очками за 50 игр. У СКА — защитник Александр Никишин с 38 (11+27) очками за 49 матчей.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

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ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 48 32 16 67
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Лада 51 24 27 59
7 Ак Барс 48 28 20 58
8 Сибирь 50 22 28 53
9 Амур 48 21 27 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 48 14 34 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 33 16 70
2 Динамо М 50 33 17 70
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 49 32 17 66
5 Торпедо 49 29 20 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 51 14 37 34
Результаты / календарь
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17.01
12.01 12:00
Амур – Авангард
 2 : 3
12.01 12:30
Адмирал – Сибирь
 - : -
12.01 17:00
Трактор – Ак Барс
 - : -
12.01 19:00
Северсталь – Куньлунь РС
 - : -
12.01 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
12.01 19:30
Спартак – СКА
 - : -
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