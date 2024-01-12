В «Динамо» сообщили о переговорах с Гусевым, Уилом и О'Деллом о новых контрактах

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что переговоры о новых контрактах с хоккеистами Никитой Гусевым, Джорданом Уилом и Эриком О'Деллом планируется провести ближе к концу регулярного чемпионата. Контракты игроков истекают в апреле 2024 года.

«Мы разговаривали с ними до дедлайна, были возможности продлить контракты. Но решили отложить этот вопрос на конец регулярного чемпионата. Возможно, в январе-феврале проведем переговоры. В принципе с их агентами у нас есть понимание по финансам и срокам», — цитирует Сопина ТАСС.

В 50 матчах нынешнего сезона Гусев набрал 63 очка (18+45) и лидирует в списке лучших бомбардиров. Канадец Уил набрал 56 (18+38) очков, его соотечественник О'Делл — 40 (21+19).